В Братске до 25 июля будут действовать ограничения движения по улице Дружбы Фото: Алексей БУЛАТОВ

Жителей Братска предупредили об ограничениях на дорогах. Причина - работы на теплосетях. Об этом сообщает ТРК "Братск".

- В период с 17 по 25 июля будут производиться работы по ремонту теплотрассы в районе здания № 45 по улице Дружбы, - передает ТРК.

Проведение работ приведет к полному перекрытию полос проезжей части.

Ранее сообщалось, что в Усолье-Сибирском за прошедшие выходные произошло два дорожных происшествия с участием несовершеннолетних водителей.