В Иркутске на острове Юность начали ремонт скейт-парка Фото: Пресс-служба администрации города Иркутска

В Иркутске на острове Юность приступили к ремонту скейт-парка. На площадке проводят реконструкцию горок и трамплинов, заменяя старую фанеру на новую. Об этом сообщает пресс-служба администрации города.

-Парк появился несколько лет назад, за это время образовались некоторые повреждения. Чтобы избежать травм, решено не только восстановить поврежденные участки, но и полностью заменить покрытие всех конструкций, - сказали в администрации.

После ремонта каркас распишут. Для этого планируют привлечь творческую молодежь. Кроме того, на территории и вокруг нее устранят теги.