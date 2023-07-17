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НовостиОбщество17 июля 2023 13:51

В Иркутске на острове Юность начали ремонт скейт-парка

На площадке проводят реконструкцию горок и трамплинов
Елена СИНИЦА
В Иркутске на острове Юность начали ремонт скейт-парка

В Иркутске на острове Юность начали ремонт скейт-парка

Фото: Пресс-служба администрации города Иркутска

В Иркутске на острове Юность приступили к ремонту скейт-парка. На площадке проводят реконструкцию горок и трамплинов, заменяя старую фанеру на новую. Об этом сообщает пресс-служба администрации города.

-Парк появился несколько лет назад, за это время образовались некоторые повреждения. Чтобы избежать травм, решено не только восстановить поврежденные участки, но и полностью заменить покрытие всех конструкций, - сказали в администрации.

После ремонта каркас распишут. Для этого планируют привлечь творческую молодежь. Кроме того, на территории и вокруг нее устранят теги.