За 10 дней в водоемах Иркутской области утонули восемь жителей Фото: Иван МАКЕЕВ

Несколько человек погибли в Иркутской области при купании. Как сообщает ИА "Альтаир" со ссылкой на пресс-службу ГУ МЧС России по региону, за последние 10 дней на водоемах погибли восемь человек.

-Так, 7 июля утонул 30-летний мужчина в реке Мура Зиминского района, вблизи садоводства "Черемушки".

Его тело нашли на глубине более метра. Кроме этого, 8 июля в затоне реки Ангары в Усолье-Сибирском утонул 35-летний мужчина.

Помимо этого, на озере Новом в Тулуне Иркутской области в 100 метрах от берега на глубине восьми метров водолазы обнаружили тело 37-летней женщины.