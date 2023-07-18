СК завел дело из-за инцидента с туристами на реке Снежная в Иркутской области Фото: Восточное МСУТ СК РФ

В Иркутской области следователи завели уголовное дело о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации транспорта из-за происшествия на реке Снежная. Об этом сообщают в пресс-службе Восточного МСУТ СК России.

- По данным следствия, днем 6 июля на реке Снежная при проведении туристического сплава на четырех катамаранах, на которых находились восемь человек, при прохождении порогов реки произошло их опрокидывание, в результате чего люди оказались в воде на значительном удалении от населенных пунктов, - напоминают о случившемся правоохранители. - В результате организованных поисково-спасательными службами мероприятиями установлено местонахождение 7 человек.

Восьмую участницу туристической группы из Ханты-Мансийска так и не удалось отыскать. Спасатели Байкальского поисково-спасательного отряда обследовали 120 километров береговой линии и акватории реки Снежная и озера Байкал. Работы в лесном массиве были затруднены из-за обильных осадков и тумана. Поисковые работы по береговой линии и руслу реки также были осложнены в связи с подъемом уровня воды в реке.

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