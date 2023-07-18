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НовостиОбщество18 июля 2023 3:01

Владимир Путин попросил губернатора Иркутской области обратить внимание на ФАПы в селах

Президент провел встречу с главой Приангарья Игорем Кобзевым
Анастасия КУРЕНОВА
Анастасия КУРЕНОВА
Владимир Путин попросил губернатора Иркутской области обратить внимание на ФАПы в селах

Владимир Путин попросил губернатора Иркутской области обратить внимание на ФАПы в селах

Фото: официальный сайт президента РФ

Еще одной темой рабочей встречи Президента России и губернатора Иркутской области стала медицина. Глава государства попросил Игоря Кобзева обратить внимание на обустройство ФАПов в селах.

- Да, Владимир Владимирович, в этом плане идёт хорошо со специалистами у нас. По оборудованию мы добавляем за счёт областного бюджета, - отметил Игорь Кобзев. - И если у нас идёт за счёт модернизации приобретение ФАПов, то всё имущество мы включаем за счёт областного бюджета. У нас есть своя программа модернизации здравоохранения, и здесь идёт комплектность.

Глава Приангарья сообщил, что по имеющимся в ФАПах открытых вакансиях идет работа выездным методом. В целом в регионе работают десять медицинских училищ, которые выпускают по 100-200 человек в год.

Также губернатор пригласил Владимира Путина посетить Иркутскую область лично. Он отметил, что один из важнейших проектов для региона на сегодня – это строительство детской областной клинической больницы в центре Иркутска.