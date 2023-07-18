Жители Иркутска могут записаться на курсы «Активное долголетие» с 19 июля Фото: Алексей БУЛАТОВ

С 19 по 21 июля в Иркутске пройдет запись на бесплатные курсы проекта «Активное долголетие». Принимают всех желающих в возрасте старше 55 лет. Занятия стартуют осенью. Пожилым сибирякам предложено обучение компьютерной грамотности и освоению смартфона, живописи, стилю, китайскому и английскому языкам, фитнесу и танцам. Об этом сообщают в пресс-службе администрации города.

- Обязательное условие – регистрация на территории города. При себе необходимо иметь паспорт, - отмечают в мэрии. - Участие допускается только в одном курсе. Количество групп ограничено.

Напомним, КП-Иркутск запустила конкурс детских рисунков «Двор моей мечты». Главные призы: умная колонка со встроенным голосовым помощником «Маруся» и умная колонка Яндекс.Станция лайт с голосовым помощником «Алиса»! Принять участие в конкурсе могут ребята дошкольного и школьного возраста со всей Иркутской области.

ВАЖНО

Запись ведется с 9:30 до 17:00 по адресу: Марата 14, первый этаж (единые окна и актовый зал). Обед – с 13:00 до 14:00.

ЗАПИШИТЕ ТЕЛЕФОНЧИК

Более подробную информацию о программе можно получить в администрации города по телефонам: 52-04-14, 52-04-16, а также в телеграм-канале: https://t.me/irkutskdolgoletie.