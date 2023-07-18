Памятник героям-медикам в Иркутске начнут монтировать 15 августа

Памятникам героям-медикам в Иркутске начнут монтировать 15 августа Фото: Пресс-служба администрации города Иркутска

Готовность сквера, посвященного памяти погибших в борьбе с коронавирусом медиков, оценивается на 45%. Об этом пишет WEACOM.RU со ссылкой на пресс-службу администрации Иркутска.

- 15 августа начнем монтировать памятник. Завершим работы к 1 сентября, - рассказал представитель подрядной организации Демьян Фарбитник.

Согласно проекту монумент в виде асимметричной арки с надписями на русском языке и латыни: «Служа другим, сгораю сам» будет расположен в центре пространства.

В сквере героям-медикам заасфальтируют тропиночную сеть, выполнят мощение тротуарной плиткой в центральной части, поставят скамейки и урны, оборудуют более 30 опор освещения. Также высадят кустарники и разобьют партерный газон.

Напомним, Владимир Путин провел рабочую встречу с губернатором Иркутской области Игорем Кобзевым. Они обсудили вопросы социально-экономического развития региона, меры поддержки участников специальной военной операции и их семей. Глава Приангарья передал президенту фотографию военнослужащих-участников спецоперации с надписью «Не подведем». Он отметил, что на сегодня 192 иркутянина награждены орденами и медалями.