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НовостиОбщество18 июля 2023 5:05

Спикер ЗС Александр Ведерников: горячую воду в Свирске включат на этой неделе

Ранее город остался без горячего водоснабжения из-за отсутствия топлива для котельной
Анастасия КУРЕНОВА
Анастасия КУРЕНОВА
Спикер ЗС Александр Ведерников: горячую воду в Свирске включат на этой неделе

Спикер ЗС Александр Ведерников: горячую воду в Свирске включат на этой неделе

Фото: Законодательное Собрание Иркутской области

Жители Свирска остались без горячего водоснабжения из-за отсутствия топлива для котельной – деревянной щепы. При этом ранее местные власти сообщали, что воды не будет до начала отопительного сезона, который стартует 15 сентября.

Как пояснил мэр Владимир Орноев, объем отходов компании-поставщика снизился, из-за чего щепы хватает только на собственные нужды предприятия. Найти альтернативных подрядчиков в других районах Иркутской области не удалось.

В ситуацию вмешались председатель и депутаты Законодательного Собрания региона. На совещании было принято решение о подготовке графика расчетов между администрацией Свирска и фирмой-поставщиком. Представители организации согласились обеспечить поставку древесного топлива в котельную. Подготовка города к отопительному сезону остается на контроле парламентариев. Вернуть горячую воду в дома пообещали до конца текущей недели.