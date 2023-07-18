Пункты проката техсредств реабилитации Иркутской области обновляют оборудование Фото: Пресс-служба правительства Иркутской области

Пункты проката технических средств реабилитации Иркутской области закупают новые костыли, ходунки, кресла-коляски, кресла-стулья с санитарным оснащением, трости и многое другое. Ежегодно их услугами пользуются более 300 жителей региона, отмечает министр социального развития, опеки и попечительства Владимир Родионов.

- Пункты проката ТСР – одно из приоритетных направлений системы долговременного ухода за гражданами пожилого возраста и инвалидами, внедряемой в рамках федерального проекта «Старшее поколение» нацпроекта «Демография», - отмечают в пресс-службе правительства Приангарья.

С 2012 года на территории Иркутской области было открыто 30 точек с оборудованием для маломобильных людей.

Напомним, еще одной темой рабочей встречи Президента России и губернатора Иркутской области стала медицина. Глава государства попросил обратить внимание на обустройство ФАПов в селах. Игорь Кобзев отметил, что по имеющимся открытым вакансиям идет работа выездным методом. В целом в регионе работают десять медицинских училищ, которые выпускают по 100-200 человек в год.