Иркутск
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаАфишаСпортКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Иркутск
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаАфишаСпортКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Иркутск
+20°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество18 июля 2023 5:33

Пункты проката техсредств реабилитации Иркутской области обновляют оборудование

С 2012 года на территории Иркутской области было открыто 30 точек
Анастасия КУРЕНОВА
Анастасия КУРЕНОВА
Пункты проката техсредств реабилитации Иркутской области обновляют оборудование

Пункты проката техсредств реабилитации Иркутской области обновляют оборудование

Фото: Пресс-служба правительства Иркутской области

Пункты проката технических средств реабилитации Иркутской области закупают новые костыли, ходунки, кресла-коляски, кресла-стулья с санитарным оснащением, трости и многое другое. Ежегодно их услугами пользуются более 300 жителей региона, отмечает министр социального развития, опеки и попечительства Владимир Родионов.

- Пункты проката ТСР – одно из приоритетных направлений системы долговременного ухода за гражданами пожилого возраста и инвалидами, внедряемой в рамках федерального проекта «Старшее поколение» нацпроекта «Демография», - отмечают в пресс-службе правительства Приангарья.

С 2012 года на территории Иркутской области было открыто 30 точек с оборудованием для маломобильных людей.

Напомним, еще одной темой рабочей встречи Президента России и губернатора Иркутской области стала медицина. Глава государства попросил обратить внимание на обустройство ФАПов в селах. Игорь Кобзев отметил, что по имеющимся открытым вакансиям идет работа выездным методом. В целом в регионе работают десять медицинских училищ, которые выпускают по 100-200 человек в год.