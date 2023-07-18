SOPRANO Турецкого сняли клип в Тальцах Иркутской области Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Музыкальный коллектив Soprano под руководством Михаила Турецкого снял клип в Иркутской области - на берегу Ангары и на Байкале, в этнографическом музее Тальцы. Видеоролик опубликован на официальном YouTube-канале коллектива. Об этом сообщает ИА IrkutskMedia.

- Премьера клипа на песню «Погляди, какая красота» состоялась 14 июля в официальных соцсетях коллектива, - говорится в соцсетях.

Песня посвящена красоте и природе России.

Напомним, что женский музыкальный коллектив Soprano приезжал с выступлением в Иркутскую область 12 июня.