Роспотребнадзор назвал небезопасным купание в Иркуте Фото: Иван МАКЕЕВ

Управление Роспотребнадзора по Иркутской области заявило, что купаться в реке Иркут вблизи поселка Горького в областной столице небезопасно. Об этом сообщила пресс-служба ведомства 18 июля.

-К таким выводам пришли специалисты после проведения исследования проб воды на санитарно-химические, микробиологические, паразитологические показатели, - говорят в ведомстве.

Исследования Роспотребнадзор проводит неоднократно в течение лета. В частности, ранее уже было заявлено, что купаться в Иркуте в черте Иркутска не рекомендуется. Также не стоит купаться и в Ангаре, добавляли в ведомстве.