В Иркутске прошла открытая ярмарка садоводов-огородников
Фото: Татьяна ЧЕРНИКОВА
В Иркутске состоялась открытая ярмарка садоводов-огородников. Организаторами выступили мэрия и Союз садоводов Иркутского района и города Иркутска. Об этом сообщает пресс-служба администрации Иркутска.
-Всего на участие заявились более 40 садоводов. Они презентовали выращенные на собственных участках ягоды и овощи. Посетители могли приобрести экологически чистую продукцию, а также посадочный материал, - говорят в администрации.
Более того, у специалистов можно было получить рекомендации по агротехнике.
Представители СНТ показали свои композиции и рассказали, как правильно выращивать сибирскую ель.