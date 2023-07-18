В Иркутске прошла открытая ярмарка садоводов-огородников Фото: Татьяна ЧЕРНИКОВА

В Иркутске состоялась открытая ярмарка садоводов-огородников. Организаторами выступили мэрия и Союз садоводов Иркутского района и города Иркутска. Об этом сообщает пресс-служба администрации Иркутска.

-Всего на участие заявились более 40 садоводов. Они презентовали выращенные на собственных участках ягоды и овощи. Посетители могли приобрести экологически чистую продукцию, а также посадочный материал, - говорят в администрации.

Более того, у специалистов можно было получить рекомендации по агротехнике.

Представители СНТ показали свои композиции и рассказали, как правильно выращивать сибирскую ель.