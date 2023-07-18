Несколько пешеходных переходов модернизируют в муниципалитетах Иркутской области

Пять переходных переходов, ведущих к учебным учреждениям, переоборудуют в этом году Фото: Пресс-служба правительства Иркутской области

Пять пешеходных переходов, ведущих к учебным учреждениям, преобразятся в этом году за счет субсидии из областного бюджета. Объекты определены министерством транспорта и дорожного хозяйства Иркутской области в результате конкурсного отбора. Четыре из них находятся в Зиме, еще один - в поселке Чунский. На эти цели выделено 11 миллионов рублей.

Как сообщает пресс-служба правительства региона, обустроят переходы через проезжую часть неподалеку от школ и у зиминского железнодорожного техникума. Переходы оснастят всеми необходимыми знаками и разметкой, чтобы их было хорошо видно водителям в любое время суток.

- Содержанием пешеходных переходов, которые расположены на дорогах местного значения, должны заниматься муниципалитеты, но у них не всегда хватает средств на это, - отметил губернатор Игорь Кобзев.

По словам главы региона, специально для помощи в решении этого вопроса в Приангарье с 2021 года существует субсидия из областного бюджета. Воспользоваться ей успели уже семь муниципальных образований: приведено в нормативное состояние 17 пешеходных переходов на сумму 13,4 млн рублей.