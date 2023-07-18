Председатель Заксобрания проверил, как восстанавливаются мосты в Иркутской области

Парламентарии проверили восстановление моста на переправе через реку Онот. Фото: Законодательное Собрание Иркутской области

Представители областного парламента побывали с рабочей поездкой в Черемховском районе. Председатель Заксобрания Александр Ведерников и председатель комитета по строительству и дорожному хозяйству Виктор Побойкин побывали на нескольких социальных объектах, а так же побывали на переправе через реку Онот. Там прошедшие в начале июля паводки повредили два моста.

На одном из них уже успели восстановить разрушенную часть, а вот второй требует серьезного ремонта: вода размыла опоры. В настоящий момент капитальный ремонт провести нельзя, для этого требуется тяжелая техника, доставить которую можно будет только при понижении уровня воды или по льду. Между тем, переправа необходима людям, ведь на другом берегу проживает 84 человека, в том числе 10 детей.

Представителям района Александр Ведерников напомнил, что в регионе появился новый закон, согласно которому убытки населения от чрезвычайных ситуаций природного характера компенсируются за счет средств областного бюджета. Более того, действие закона распространяется на все ЧС с 1 января 2022 года.

- Мы очень долго работали над проектом этого закона, чтобы максимально восстановить права жителей Иркутской области и избежать индивидуального подхода к компенсациям потерянного из-за стихии урожая, покосов, скота и так далее. Этот документ устанавливает равный доступ к получению выплат, - сказал Александр Ведерников.

Депутаты так же проверили ход ремонта школы в селе Онот, посетили клуб и библиотеку. Познакомились и с работой нового фельдшерско-акушерского пункта, который появился в селе в 2021 году. Медики поделились насущной проблемой: из-за плохой дороги машина часто ломается и это затрудняет доставку сложных пациентов в Черемхово. Спикер областного парламента отметил, что новые автомобили для этих целей нужны во все отдаленные поселения района.