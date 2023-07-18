В Иркутской области появилась дополнительная поддержка для работников ФАПов

Медики, работающие в небольших населенных пунктах Иркутской области, смогут получить выплаты на строительство или приобретение жилья. Фото: Пресс-служба правительства Иркутской области

Фельдшеры и акушеры, работающие в небольших населенных пунктах Иркутской области, смогут получить выплаты на строительство или приобретение жилья. Речь идет о работниках фельдшерско-акушерских и фельдшерских пунктов, а также фельдшерских здравпунктов. Соответствующий закон подписал губернатор Игорь Кобзев.

Помощь заключается в единовременной выплате 500 тысяч рублей. На эти средства можно купить или построить жилье, оплатить первый взнос или погасить основной долг по ипотеке. Главные условия: жилые помещения должны находиться в том же населенном пункте, где работает ФАП. Кроме того, у получателя выплаты должен быть заключен трудовой договор с медицинским учреждением на определенный срок.

– Для повышения качества и доступности медицинской помощи жителям, в Иркутской области активно возводятся новые ФАПы, из регионального бюджета выделяются средств на их оснащение, однако актуальным остаётся вопрос кадровой обеспеченности – подчеркнул Игорь Кобзев. - Привлечение и закрепление медицинских специалистов – всегда одна из главных тем встреч с медицинским сообществом, ординаторами и студентами медицинских образовательных организаций. Надеемся, что новая мера государственной поддержки позволит сократить кадровый дефицит в организациях первичного звена здравоохранения.

Накануне глава региона доложил президенту РФ Владимиру Путину о том, какая работа ведется для развития здравоохранения в Приангарье.