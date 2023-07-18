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НовостиОбщество18 июля 2023 9:12

В Усть-Удинском районе погиб в ДТП водитель лесовоза

ДТП случилось 17 июля
Елена СИНИЦА
В Усть-Удинском районе погиб в ДТП водитель лесовоза

В Усть-Удинском районе погиб в ДТП водитель лесовоза

Фото: ГУ МВД по Иркутской области

В Усть-Удинском районе полицейские разбираются в обстоятельствах ДТП, в котором погиб водитель лесовоза. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Иркутской области.

-17 июля на 141-м километре дороги Залари – Жигалово Усть – Удинского района, 44-летний водитель «IVECO AMT» не справился с управлением и съехал с магистрали. Как итог, мужчина скончался до приезда скорой помощи, - передает пресс-служба ведомства.

Известно, что в момент дорожно-транспортного происшествия водитель не был пристегнут ремнями безопасности.

Теперь полиция проводит проверочные мероприятия, направленные на установление причин дорожно-транспортного происшествия.