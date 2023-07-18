В Куйтунском районе 16 июля погиб мотоциклист Фото: ГУ МВД по Иркутской области

В Куйтунском районе в результате ДТП погиб мотоциклист. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по региону.

-17 июля днем в отделение полиции поступил сигнал, что вблизи деревни Харчева на обочине проезжей части обнаружено тело мужчины рядом с которым находится мотоцикл отечественного производства, - говорят в полиции.

Правоохранители выяснили, что ДТП случилось днем ранее, примерно в 22.00. Водитель был за рулем мотоцикла без водительских прав. Более того, сам транспорт не зарегистрирован. Он не справился с управлением и съехал с проезжей части. Мотоцикл опрокинулся.

В результате дорожно-транспортного происшествия 33-летний водитель от полученных травм скончался.