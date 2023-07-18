Иркутск
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаАфишаСпортКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Иркутск
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаАфишаСпортКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Иркутск
+21°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество18 июля 2023 9:37

Иркутская область получила дополнительные средства на развитие сельских территорий

На строительство жилых домов и объектов инфраструктуры будет направлено 256 миллионов рублей
Надежда ИВАНОВА
Работы будут вестись в девяти муниципальных образованиях.

Работы будут вестись в девяти муниципальных образованиях.

Фото: Пресс-служба правительства Иркутской области

В рамках государственной программы “Комплексное развитие сельских территорий” Иркутская область получила дополнительное финансирование. 256 млн рублей предназначены для строительства новых жилых домов и соответствующей инфраструктуры. Как сообщил министр сельского хозяйства региона Илья Сумароков, работы будут вестись в девяти муниципальных образованиях, которые ранее находились в резервных списках на дополнительную потребность в улучшении жилищных условий жителей сельских территорий.

Новые дома будут построены в Осинском, Аларском, Боханском, Куйтунском, Ольхонском, Усольском, Заларинском, Нукутском и Усть-Удинском районах. Квартиры в них будут предоставлены жителям по договорам социального найма.

- Госпрограмма «Комплексное развитие сельских территорий» призвана сократить разрыв в качестве жизни между сельским и городским населением, создать комфортные условия для проживания, а также снизить отток жителей с сельских территорий,- подчеркнул губернатор Игорь Кобзев.

В этом году мероприятия государственной программы «Комплексное развитие сельских территорий» реализуются в 52 поселениях Приангарья. Благоустраиваются общественные пространства, ремонтируются дороги, строится новое жилье - всего в рамках госпрограммы планируется реализовать более 170 проектов.