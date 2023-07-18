Иркутская область получила дополнительные средства на развитие сельских территорий

Работы будут вестись в девяти муниципальных образованиях. Фото: Пресс-служба правительства Иркутской области

В рамках государственной программы “Комплексное развитие сельских территорий” Иркутская область получила дополнительное финансирование. 256 млн рублей предназначены для строительства новых жилых домов и соответствующей инфраструктуры. Как сообщил министр сельского хозяйства региона Илья Сумароков, работы будут вестись в девяти муниципальных образованиях, которые ранее находились в резервных списках на дополнительную потребность в улучшении жилищных условий жителей сельских территорий.

Новые дома будут построены в Осинском, Аларском, Боханском, Куйтунском, Ольхонском, Усольском, Заларинском, Нукутском и Усть-Удинском районах. Квартиры в них будут предоставлены жителям по договорам социального найма.

- Госпрограмма «Комплексное развитие сельских территорий» призвана сократить разрыв в качестве жизни между сельским и городским населением, создать комфортные условия для проживания, а также снизить отток жителей с сельских территорий,- подчеркнул губернатор Игорь Кобзев.

В этом году мероприятия государственной программы «Комплексное развитие сельских территорий» реализуются в 52 поселениях Приангарья. Благоустраиваются общественные пространства, ремонтируются дороги, строится новое жилье - всего в рамках госпрограммы планируется реализовать более 170 проектов.