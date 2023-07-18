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НовостиОбщество18 июля 2023 10:07

В Иркутске с 21 июля ограничат движение по плотине ГЭС

Ограничения будут действовать до 5 августа
Елена СИНИЦА
В Иркутске с 21 июля ограничат движение по плотине ГЭС

В Иркутске с 21 июля ограничат движение по плотине ГЭС

Фото: Алексей БУЛАТОВ

Жителей Иркутска предупредили о дорожных ограничениях. На этот раз движение транспорта будет ограничено по плотине ГЭС. Об этом сообщает пресс-служба администрации города.

-С 23.00 21 июля до 05.30 22 июля из-за проведения работ по переносу контактной сети троллейбусов и установкой ограждения зоны буровых работ, - говорят в администрации.

Кроме этого, с 22 июля по 5 августа также будет ограничено движение из-за буровых работ, добавили в иркутской мэрии.