В Братске до 27 ноября перекроют движение по улице Рябикова Фото: Алексей БУЛАТОВ

С 24 июля в Братске на участке улицы Рябикова от перекрестка с улицей Гагарина и до перекрестка с улицей Курчатова перекроют движение транспорта. Причина - проведение капитального ремонта.

-Движение будет ограничено до 27 ноября. Водителей необходимо проинформировать о причинах и сроках ограничений, - говорится в постановлении местной администрации за подписью мэра города Сергея Серебренникова.

К этому времени на дороге планируется завершить ремонтные работы, а значит автомобилисты снова смогут проезжать по участку.