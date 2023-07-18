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НовостиОбщество18 июля 2023 10:16

В Братске до 27 ноября перекроют движение по улице Рябикова

Ограничения будут действовать с 24 июля
Елена СИНИЦА
В Братске до 27 ноября перекроют движение по улице Рябикова

В Братске до 27 ноября перекроют движение по улице Рябикова

Фото: Алексей БУЛАТОВ

С 24 июля в Братске на участке улицы Рябикова от перекрестка с улицей Гагарина и до перекрестка с улицей Курчатова перекроют движение транспорта. Причина - проведение капитального ремонта.

-Движение будет ограничено до 27 ноября. Водителей необходимо проинформировать о причинах и сроках ограничений, - говорится в постановлении местной администрации за подписью мэра города Сергея Серебренникова.

К этому времени на дороге планируется завершить ремонтные работы, а значит автомобилисты снова смогут проезжать по участку.