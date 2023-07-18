В Мариуполе один из скверов назовут в честь военнослужащего из Иркутска Эдуарда Дьяконова Фото: Пресс-служба администрации города Иркутска

Имя Героя РФ, иркутянина Эдуарда Дьяконова будет носить один из скверов в Мариуполе. Такое решение принял врио главы ДНР Денис Пушилин. Об этом сообщает пресс-служба администрации города.

– Эдуард Дьяконов – один из мужественных и сильных людей, который встал на защиту своей Родины. Нужно понимать, что именно благодаря таким героям мы живем на родной земле, говорим на русском языке, - говорят в администрации.

В администрации напомнили, что Эдуард Дьяков после срочной службы отправился служить по контракту. 24 марта 2022 года в ходе специальной военной операции военнослужащий ценой своей жизни спас боевых товарищей от взрыва гранаты, накрыв ее собой.