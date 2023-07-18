В Иркутской области 19 июля ожидаются сильные дожди и грозы Фото: Михаил ФРОЛОВ

19 июля местами в северо-восточных районах ожидаются сильные и очень сильные дожди, сильные ливни, по области грозы. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по региону.

-В некоторых районах утром будет туман, днем грозы, ветер северо-западный с переходом на северо-восточный, юго-восточный 5-10 м/с, днем местами порывы до 13 м/с, температура ночью +9,+14°, - говорят в ведомстве.

Что касается областной столицы, то здесь обойдется без существенных осадков, ветер будет с порывами до 10 метров в секунду, температура ночью +12,+ 14° днем +23,+25°