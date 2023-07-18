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НовостиОбщество18 июля 2023 12:25

На «Иерусалимской горе» в Иркутске установлены монументы представителям религиозных конфессий

Также появятся информационные стенды
Елена СИНИЦА
На «Иерусалимской горе» в Иркутске установлены монументы представителям религиозных конфессий

На «Иерусалимской горе» в Иркутске установлены монументы представителям религиозных конфессий

Фото: Пресс-служба администрации города Иркутска

На территории историко-мемориального комплекса «Иерусалимская гора» установили два монумента в память о захороненных здесь католиках и лютеранах. Об этом сообщает пресс-служба администрации города.

-До конца года на центральной аллее установят монумент в память о мусульманах и шесть информационных стендов с историческими справками о религиозных конфессиях, - говорят в администрации.

Как отметил мэр города Руслан Болотов, задача - восстановить историю, сохранить память. Этот мемориальный комплекс представляет собой музей под открытым небом.