На «Иерусалимской горе» в Иркутске установлены монументы представителям религиозных конфессий Фото: Пресс-служба администрации города Иркутска

На территории историко-мемориального комплекса «Иерусалимская гора» установили два монумента в память о захороненных здесь католиках и лютеранах. Об этом сообщает пресс-служба администрации города.

-До конца года на центральной аллее установят монумент в память о мусульманах и шесть информационных стендов с историческими справками о религиозных конфессиях, - говорят в администрации.

Как отметил мэр города Руслан Болотов, задача - восстановить историю, сохранить память. Этот мемориальный комплекс представляет собой музей под открытым небом.