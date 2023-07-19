0,6% составила инфляция в Иркутской области в июне 2023 года

За июнь в Иркутской области больше всего подорожали картофель, морковь и свёкла Фото: ЛЕНЦ Мария | Архив КП

Специалисты Иркутскстата рассказали об инфляции в регионе за июнь 2023 года. Этот показатель составил 0,6%, по отношению к соответствующему месяцу прошлого года – 3,8%.

- Среди продуктов питания значительно повысились цены на плодоовощную продукцию: картофель (на 28%), морковь (17%), свёклу (16%), огурцы свежие (на 10%), чеснок (7%), яблоки (7%), лимоны (6%), - отмечают иркутские статистики.

К слову, из алкоголя сильнее всего подорожало игристое вино отечественного производства 0 на 2,5%.

Однако есть и позиции, стоимость которых снизилась. В том числе помидоры (на 19%), бананы (8%), виноград (8%) и лук репчатый (7%).

Напомним, ранее стало известно, что в рамках государственной программы “Комплексное развитие сельских территорий” Иркутская область получила дополнительное финансирование. 256 млн рублей предназначены для строительства новых жилых домов и соответствующей инфраструктуры. Как сообщил министр сельского хозяйства региона Илья Сумароков, работы будут вестись в девяти муниципальных образованиях, которые ранее находились в резервных списках на дополнительную потребность в улучшении жилищных условий жителей сельских территорий.