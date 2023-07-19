Разрушенный паводком мост через реку Онот восстанавливают в Черемховском районе Фото: Законодательное Собрание Иркутской области

Мост через реку Онот был разрушен паводком 5 и 6 июля. В настоящее время поврежденный участок восстановили, но требуется капитальный ремонт второго моста, так как тот находится в аварийном состоянии. Вода размыла его опоры. Сложность в том, что для этого необходима тяжелая техника. Доставить ее сюда можно лишь при понижении уровня воды либо зимой - по льду.

- Мосты обеспечивают доступ в центральную часть поселка 84 жителей, в том числе 10 детей, - отмечают в пресс-службе Законодательного Собрания Иркутской области.

Напомним, за минувшую неделю произошло три несчастных случая на воде с участием несовершеннолетних. Например, 14-летний подросток отдыхал на берегу Ангары со своими родственниками. Он не удержался на плаву и погиб. Известно, что место не является специально оборудованным водоемом и не предназначено для купания.