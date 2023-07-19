Светофоры не работают на пересечении улиц Чапаева - Первомайская в Иркутске Фото: Евгения ГУСЕВА

Внимание, автомобилисты Иркутска! 19 июля на пересечении улиц Чапаева - Первомайская не работают светофоры. Об этом предупреждают в пресс-службе администрации города.

- Это связано с проведением плановых ремонтных работ, - отмечают в мэрии.

Восстановить их работу обещают после 17:00. Также до 12:00 отключен светофор на пересечении улиц Кожова – 3-го Июля. Причина - дорожные работы.

Напомним, полицейские Приангарья делятся печальной статистикой: всего за два дня телефонные и интернет-мошенники нажились на 23-х жителях региона.