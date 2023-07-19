«Ты можешь ко мне в баньку приезжать»: пьяная автомобилистка пыталась откупиться от полицейского в Ангарске

Жительницу Ангарска задержали за взятку инспектору ДПС в 100 000 рублей Фото: ГУ МВД по Иркутской области

«Вот, я тебе даю, и мы расстаемся, ты меня до дома довозишь. Пожалуйста, поверь мне, ты можешь ко мне в баньку приезжать», - так 44-летняя женщина, сидя в патрульной машине ДПС, пыталась убедить полицейского не составлять на ее имя протокол за пьяную езду. В этот момент она передала инспектору пачку купюр - 100 000 рублей. Однако, ни деньги, ни приглашение в гости не помогли хмельной нарушительнице. Диалог засняла установленная в салоне авто камера.

- Следственным отделом по городу Ангарск СУ СК России по Иркутской области возбуждено уголовное дело в отношении 44-летней местной жительницы, подозреваемой в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 291 УК РФ (дача взятки должностному лицу), - сообщают в пресс-службах региональных СК и Главка МВД.

В итоге женщина так и не добралась до дома - ее задержали в порядке статьи 91 УПК РФ. За свой поступок она может получить реальное наказание. Вместе с этим, лихачке грозит лишение водительских прав.