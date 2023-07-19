Мечта девятилетнего иркутянина исполнилась в рамках акции «Ёлка желаний» Фото: Пресс-служба правительства Иркутской области

Проект «Ёлка желаний» исполнил мечту еще одного маленького иркутянина. Девятилетний мальчик захотел полетать на вертолёте над любимым городом. Воплотить задумку в жизнь поручил полномочный представитель Президента России в СФО Анатолий Серышев.

Июль был выбран неслучайно - в это время идеальные погодные условия для наблюдений с высоты птичьего полета. Вместе с мамой школьник смог увидеть из иллюминатора вертолёта все красоты Иркутска.

«Ёлка желаний» помогает исполнить самые заветные новогодние желания детей из разных регионов России, проект реализуется с 2018 года по инициативе Владимира Путина.

Напомним, команда кинокомпании «Каро продакшн» работает в Забайкалье над съемками художественного фильма о Герое России Алдаре Цыденжапове под названием «9 секунд». Именно столько времени понадобилось 19-летнему матросу, чтобы спасти от неминуемой смерти 350 сослуживцев.