Иркутская область участвует в голосовании по выбору мест, куда зайдет мобильный интернет

Принять участие в голосовании может любой совершеннолетний житель региона. Фото: Пресс-служба правительства Иркутской области

В России объявлен старт голосования по выбору поселений, в которых в следующем году появится высокоскоростной мобильный интернет. Участвует в нем и Иркутская область.

Речь идет о небольших населенных пунктах, где проживает от 100 до 500 человек и есть проблемы со связью. На следующий год в нашем регионе обеспечить возможностью свободно общаться можно 24 таких поселения - именно столько предусматривает квота. Теперь главное - определить, какие именно.

– Очень важно, что жители Иркутской области могут непосредственно повлиять на то, появится ли в ближайшее время у них высокоскоростной мобильный интернет, - отметил губернатор Иркутской области Игорь Кобзев. - Поэтому призываю всех принять активное участие в голосовании,

Принять участие в голосовании может любой совершеннолетний житель региона. Проголосовать можно на сайте: https://www.gosuslugi.ru/inet или подать заявление в министерство цифрового развития и связи Иркутской области по адресу электронной почты: digital@govirk.ru, а также по Почте России в Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ по адресу: 123112, г. Москва, Пресненская наб., д. 10, стр. 2. Заявление может быть как индивидуальным, так и коллегиальным.

Онлайн голосование продлится до 13 августа. Результаты отбора Минцифры России объявит 18 декабря 2023 года.