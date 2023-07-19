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НовостиОбщество19 июля 2023 5:44

Проезд по плотине ГЭС закроют в Иркутске ночью 21 июля

С 22 июля по 5 августа проезжую часть плотины сузят
Анастасия КУРЕНОВА
Анастасия КУРЕНОВА
Проезд по плотине ГЭС закроют в Иркутске ночью 21 июля

Проезд по плотине ГЭС закроют в Иркутске ночью 21 июля

Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Внимание, автомобилисты Иркутска! Движение транспорта по плотине ГЭС временно закроют. Об этом предупреждают в администрации города.

- Проезд будет ограничен с 23:00 21 июля до 5:30 22 июля, - уточняют в мэрии. - Это связано с проведением работ по переносу контактной сети троллейбусов и установкой ограждения зоны буровых работ.

Стоит отметить, что с 22 июля по 5 августа проезжую часть плотины ГЭС сузят на время буровых работ. Водителей просят быть особенно внимательными и заранее планировать свой маршрут.