За полгода жители Иркутской области отдали мошенникам более 854 млн рублей Фото: Даниил ОПАРИН

За полгода жертвами мошенников в Иркутской области стали 4,5 тысячи человек. В совокупности ущерб составил свыше 854 млн рублей. Такие данные приводит прокуратура региона.

-Например, жительница Слюдянки получила звонок якобы от сотрудника "Госуслуг". Он рассказал, что на ее имя пытаются оформить кредит. Чтобы она могла сохранить свои деньги, их нужно перевести на некий "резервный" счет. Женщина повелась на уловки мошенника, отдав ему 1,6 млн рублей, - рассказывают в прокуратуре.

Аналогичная ситуация произошла с жительницей Братска, которой на сотовый телефон позвонил незнакомый мужчина и представился сотрудником сотового оператора. Она отдала злоумышленникам 1,4 млн рублей.