В Ленинском районе Иркутска частично пропало электричество Фото: Алексей БУЛАТОВ

19 июля в 13:33 (по местному времени) произошло частичное отключение электроэнергии в в Ленинском районе Иркутска. Об этом сообщает пресс-служба ресурсоснабжающей организации.

-Под отключение попали дома на улицах Кузнечная, Береговая, Вербная, Весенняя, Горная, Дорожная, Достопримечательная, Зеленая, Иркутская, 1-й Кленовый, Кленовый, Кленовая, Мира, Молодежная, - говорят в компании.

Кроме этого, отключение коснулось домов на улицах Новая, Нагорный, Озерная, Озерный, Ольховая, Полевой, Полевая, Почтовый, Придорожная, Раминского, Рябиновая.

Сейчас ведутся работы по восстановлению электричества. Ориентировочное время восстановления электроснабжения 17:00.