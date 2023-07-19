Погиб при исполнении долга: в Ольхонском районе простятся с военнослужащим Борисом Халбаевым Фото: Олег ЗОЛОТО

В ходе специальной военной операции, при исполнении воинского долга погиб ефрейтор Борис Халбаев. Об этом рассказал мэр Ольхонского района Андрей Тыхеев в своем телеграм-канале.

- Борис закончил Еланцынскую среднюю общеобразовательную школу, он всегда был активным участником всех классных и школьных мероприятий, спортивных соревнований разного уровня. Борис был хорошим товарищем, пользовался уважением и авторитетом среди своих одноклассников и друзей.

Он ценил в людях храбрость, мужество, любовь к Родине. Власти выразили соболезнования родным и близким погибшего.

Прощание состоится 20 июля 2023 года в 13.00 ч. по адресу: с. Еланцы, ул. Пенкальского, Мемориал.