Иркутская область получила грантовую поддержку из федеральной казны более 9 миллионов рублей Фото: Даниил ОПАРИН

Два региональных учреждения соцобслуживания получили грантовую поддержку Фонда поддержки детей, которые находятся в сложной жизненной ситуации. В нашем регионе Братский детский дом-интернат получил 3,8 миллиона рублей, Центр помощи детям, оставшимся без попечения родителей в Черемхово – 2,4 миллиона рублей. Об этом сообщает пресс-служба правительства региона.

-На эти деньги учреждения приобретут специальное реабилитационное оборудование, смогут расширить спектр услуг, повысить компетенцию специалистов, - говорят в ведомстве.

Кроме этого, финансовую поддержку получили управление соцзащиты по Жигаловскому району, социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних Нижнеудинского района, центр соцпомощи в Усть-Илимске.