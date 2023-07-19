Иркутск
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаАфишаСпортКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Иркутск
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаАфишаСпортКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Иркутск
+25°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество19 июля 2023 7:45

Иркутская область получила грантовую поддержку из федеральной казны более 9 миллионов рублей

Регион оказался в числе победителей конкурса
Елена СИНИЦА
Иркутская область получила грантовую поддержку из федеральной казны более 9 миллионов рублей

Иркутская область получила грантовую поддержку из федеральной казны более 9 миллионов рублей

Фото: Даниил ОПАРИН

Два региональных учреждения соцобслуживания получили грантовую поддержку Фонда поддержки детей, которые находятся в сложной жизненной ситуации. В нашем регионе Братский детский дом-интернат получил 3,8 миллиона рублей, Центр помощи детям, оставшимся без попечения родителей в Черемхово – 2,4 миллиона рублей. Об этом сообщает пресс-служба правительства региона.

-На эти деньги учреждения приобретут специальное реабилитационное оборудование, смогут расширить спектр услуг, повысить компетенцию специалистов, - говорят в ведомстве.

Кроме этого, финансовую поддержку получили управление соцзащиты по Жигаловскому району, социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних Нижнеудинского района, центр соцпомощи в Усть-Илимске.