В Иркутске выбрали подрядчика для строительства детского сада на территории городка ИВАТУ Фото: Пресс-служба администрации города Иркутска

В Иркутске выбрали подрядную организацию для проектирования и строительства детского сада на 140 мест на территории городка ИВАТУ с АО «УКС города Иркутска». Об этом сообщает пресс-служба администрации города в своих социальных сетях.

-Стоимость работ составляет 392,2 млн рублей. Проект должен быть готов до мая 2024 года. Затем начнется процедура получения заключения госэкспертизы. В детском саду будут музыкальный и спортивный залы, медицинский и пищевой блоки, прачечную, вспомогательные помещения, предусмотрено благоустройство прилегающей территории, - говорят в администрации.

Со слов мэра города Руслана Болотова, также рядом со стадионом «Авиатор» выделен земельный участок для строительства школы на 1500 мест. Скоро начнут формировать техзадание.