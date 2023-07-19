В Иркутске 22 июля не получится проехать по участку улицы Лапина Фото: Алексей БУЛАТОВ

Жителей и гостей Иркутска предупредили о дорожных ограничениях. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по региону в своих социальных сетях.

- В эту субботу, 22 июля, с 9:00 до 14:00 будет перекрыто движение по улице Лапина в районе Главного управления. В это время будут проводиться технические работы, на проезжей части будет работать высотная техника, - говорят в МЧС.

В связи с этим не удастся проехать по улице Лапина на участке от Тимирязева до Дзержинского.

Стоит учитывать перекрытие улицы при выборе маршрута, говорят в МЧС.