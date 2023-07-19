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НовостиОбщество19 июля 2023 9:53

В Иркутске вышел в печать альманах «Вектор Донбасса»

Его презентация состоится в августе
Елена СИНИЦА
В Иркутске вышел в печать альманах «Вектор Донбасса»

В Иркутске вышел в печать альманах «Вектор Донбасса»

Фото: Пресс-служба администрации города Иркутска

В областном центре вышел в печать альманах «Вектор Донбасса». Об этом сообщает пресс-служба администрации Иркутска.

– Книга посвящена трагическим событиям на Донбассе. Строки рассказывают читателю правду о происходящем, о людях, которым пришлось жить под обстрелами, о тех, кто верит в будущее и любит свою Родину. В сборнике опубликованы произведения более 20 авторов из Иркутска, Донецкой и Луганской Народных Республик, - говорят в администрации.

Презентация книги по плану состоится в августе. Она пройдет в рамках фестиваля «Литературно-театральные вечера “Этим летом в Иркутске”».

Экземпляры планируют передать во все библиотеки города.