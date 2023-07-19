В Иркутске вышел в печать альманах «Вектор Донбасса» Фото: Пресс-служба администрации города Иркутска

В областном центре вышел в печать альманах «Вектор Донбасса». Об этом сообщает пресс-служба администрации Иркутска.

– Книга посвящена трагическим событиям на Донбассе. Строки рассказывают читателю правду о происходящем, о людях, которым пришлось жить под обстрелами, о тех, кто верит в будущее и любит свою Родину. В сборнике опубликованы произведения более 20 авторов из Иркутска, Донецкой и Луганской Народных Республик, - говорят в администрации.

Презентация книги по плану состоится в августе. Она пройдет в рамках фестиваля «Литературно-театральные вечера “Этим летом в Иркутске”».

Экземпляры планируют передать во все библиотеки города.