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НовостиОбщество19 июля 2023 11:35

Нутрициолог Писарева рассказала, какие продукты стоит есть после 50 лет

Стоит обратить внимание на рыбу
Елена СИНИЦА
Нутрициолог Писарева рассказала, какие продукты стоит есть после 50 лет

Нутрициолог Писарева рассказала, какие продукты стоит есть после 50 лет

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

После 50 лет важно уменьшить потребление красного мяса и употреблять легкий белок, например, мясо курицы, индейки, перепелки. Об этом рассказала NEWS.ru диетолог, нутрициолог Ирина Писарева.

-Все дело в том, что с возрастом провисает и стареет кожа, важно не исключать из рациона полностью белок, - говорит эксперт.

Однако стоит выбрать диетическое мясо или рыбу, морепродукты. В целом предпочтительнее употреблять продукты с содержанием омега-3.

Жирные кислоты нормализуют нервную деятельность, положительно влияют на память и внимание, подчеркнула она.