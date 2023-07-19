Нутрициолог Писарева рассказала, какие продукты стоит есть после 50 лет Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

После 50 лет важно уменьшить потребление красного мяса и употреблять легкий белок, например, мясо курицы, индейки, перепелки. Об этом рассказала NEWS.ru диетолог, нутрициолог Ирина Писарева.

-Все дело в том, что с возрастом провисает и стареет кожа, важно не исключать из рациона полностью белок, - говорит эксперт.

Однако стоит выбрать диетическое мясо или рыбу, морепродукты. В целом предпочтительнее употреблять продукты с содержанием омега-3.

Жирные кислоты нормализуют нервную деятельность, положительно влияют на память и внимание, подчеркнула она.