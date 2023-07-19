Ремонт дороги в Иркутске на улице Братской выполнен на 75% Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Иркутске продолжается ремонт улицы Братской на участке от 2-й Аларской до Напольной. Об этом сообщает пресс-служба администрации Иркутска.

-Сейчас объект готов на 75%. Подрядная организация уложила нижний слой асфальта. После лабораторной оценки качества и материалов приступят к устройству верхнего слоя покрытия, - говорит мэр Иркутска Руслан Болотов.

Теперь подрядчик устанавливает опоры электроосвещения. Кроме того, здесь будет восстановлена система ливневой канализации, оборудованы металлические дорожные ограждения, отремонтирована подпорная стенка.

Так как в этом районе интенсивное движение, дорогу на всем участке сделали шире - четыре полосы. Помимо этого, дополнительная полоса появится от Братской до Баррикад.