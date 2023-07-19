В Забайкалье следком проведет проверку из-за водителя маршрутки, открывавшего двери на ходу Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Следком Забайкалья начал доследственную проверку из-за информации о грубом поведении водителя маршрутки. Также сообщается, что он во время движения транспорта открывал дверь. Об этом сообщает ИА ChitaMedia со ссылкой на пресс-службу ведомства.

-Проверка идет по уголовной статье об оказании услуг, не отвечающим требованиям безопасности, - говорят в ведомстве.

Все началось из-за претензии пассажира по поводу несоблюдения графика маршрута. Тогда водитель маршрутки стал выполнять резкие манеры, открывать дверь автомобиля во время движения.

Теперь следователи установят и опросят пассажиров маршрутки, а также индивидуального предпринимателя, оказывающего услуги по перевозке пассажиров.

Подробнее: https://chitamedia.su/news/1546654/