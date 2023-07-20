Небольшой дождь и грозу обещают синоптики на 20 июля в Иркутске

20 июля будет переменная облачность. Фото: Анастасия КУРЕНОВА

Июль удивил многих сибиряков своей непостоянностью. То проливные дожди, то жара до +30 градусов. Вот и сейчас происходит "сбой" у погоды. Так, на 20 июля синоптики Иркутского Гидрометцентра обещают потепление до +24…+26 градусов, но не без изъянов.

- 20 июля будет переменная облачность, - говорят синоптики. - Пройдет небольшой дождь, а в пригородной части Иркутска гроза, ветер северо-восточный, юго-восточный 5-10 метров в секунду. Зато потеплеет до +24…+26.

По области также ожидаются переменная облачность и небольшие дожди. Но в горах Восточного Саяна, южного Прибайкалья, в северо-восточных районах кратковременные, местами ливневые дожди. В отдельных районах грозы, утром туман, ветер северо-восточный, юго-восточный 5-10 м/с, местами порывы до 14 м/с, температура +23,+28, но при облачной погоде похолодает до +15...+20.