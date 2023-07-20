Самый дешевый бензин оказался в Зиме, а дорогой в Братске

Чуть дешевле обойдется топливо Жителям Ангарска, Иркутска и Тайшета. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Недавно Иркутскстат рассказал о ценах на топливо в некоторых городах Иркутской области. В список вошли Усть-Илимск, Иркутск, Братск, Зима, Тайшет и Ангарск. Как объяснили эксперты в данных муниципальных образованиях схожее социально-экономическое и географическое положение.

- Самое дорогое топливо оказалось в Усть-Илимске и Братске. Так, жителю Братска за бензин марки АИ-92 нужно будет отдать - 50,61 рубля, за бензин марки АИ-95 - 54,08, за дизельное топливо - 64,60. Ровно за эти же марки топлива жителю Усть-Илимска нужно будет достать из кармана 50,92; 53,66; 64,75 (соответственно), - говорят сотрудники Иркутскстата.

Чуть дешевле обойдется топливо Жителям Ангарска, Иркутска и Тайшета. Ну, а самый дешевый бензин в Зиме. Так, бензин автомобильный марки АИ-92 - 48,99, бензин автомобильный марки АИ-95 - 51,80, дизельное топливо - 63,20.