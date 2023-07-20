Не помнит, где живет: полиция ищет родственников пожилой женщины, которая потеряла память в Иркутске

Сейчас женщина находится в медучреждении. Фото: ГУ МВД по Иркутской области

Потерянную бабушку на одной из улиц Иркутска заметили отзывчивые прохожие. Они и отвезли сибирячку до больницы. Сейчас женщина находится в медучреждении. Она не помнит данных о себе и даже, где живет. Но называет себя Галиной. Сотрудники полиции устанавливают личность пожилой женщины. Об этом КП-Иркутск рассказали в ГУ МВД по Иркутской области.

- Пенсионерку доставили в больницу с территории Правобережного округа Иркутска 17 июля, - говорят сотрудники ведомства. У женщины путанная речь, возможна потеря памяти. Каких-либо документов или личных вещей, указывающих на ее личность, у женщины с собой не было.

Граждан, которым что-либо известно о пенсионерке, просят позвонить по номеру телефона дежурной части ОП2 МУ МВД России Иркутское 8(3952) 42-04-51 или номеру сотрудника уголовного розыска 89246088892