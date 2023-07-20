В Иркутске установили личность пенсионерки, которая ничего о себе не помнит Фото: ГУ МВД по Иркутской области

Полицейские установили личность пожилой женщины, которую нашли в Иркутске. Ранее сообщалось, что пенсионерка не помнит каких-либо данных о себе.

-Имя женщины установлено. Известно, что она иркутянка, живет в Октябрьском районе города, - рассказали в ГУ МВД России по региону.

Ранее сообщалось, что 17 июля пенсионерку доставили в медучреждение с территории Правобережного округа Иркутска. Она называла себя Галиной, но других данных сообщить не смогла.

У женщины путанная речь, возможна потеря памяти. Каких-либо документов или личных вещей, указывающих на ее личность, у женщины с собой не было, рассказывали в МВД.