В Иркутской области дали старт проекту «Музейные маршруты России» Фото: Пресс-служба правительства Иркутской области

Всероссийский проект «Музейные маршруты России» стартовал в Иркутской области. В регионе представят новые музейные маршруты, экскурсии, а эксперты проведут лекции. Об этом сообщает пресс-служба правительства региона.

- Кроме того, состоится подписание 16 соглашений о сотрудничестве между музеями Иркутской области и других регионов страны, - рассказывают в правительстве.

Известно, что до 21 июля в областной столице будут проходить презентации, открытые лекции для специалистов музейного дела и всех желающих.

Общая тема экспертно-методических мероприятий - «Перекресток культур. Притяжение Байкала».