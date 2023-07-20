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НовостиОбщество20 июля 2023 6:14

В Иркутской области дали старт проекту «Музейные маршруты России»

Запланировано подписание соглашений о сотрудничестве между музеями Иркутской области и других регионов страны
Елена СИНИЦА
В Иркутской области дали старт проекту «Музейные маршруты России»

В Иркутской области дали старт проекту «Музейные маршруты России»

Фото: Пресс-служба правительства Иркутской области

Всероссийский проект «Музейные маршруты России» стартовал в Иркутской области. В регионе представят новые музейные маршруты, экскурсии, а эксперты проведут лекции. Об этом сообщает пресс-служба правительства региона.

- Кроме того, состоится подписание 16 соглашений о сотрудничестве между музеями Иркутской области и других регионов страны, - рассказывают в правительстве.

Известно, что до 21 июля в областной столице будут проходить презентации, открытые лекции для специалистов музейного дела и всех желающих.

Общая тема экспертно-методических мероприятий - «Перекресток культур. Притяжение Байкала».