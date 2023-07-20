В Братском районе 19 июля погиб мужчина, ехавший на крыше трактора Фото: ГУ МВД по Иркутской области

В Братском районе полицейские разбираются в обстоятельствах инцидента с трактором, в результате которого погиб человек. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по региону.

-19 июля вечером в отделение полиции поступил сигнал о ДТП на лесной автодороге, расположенной возле села Кобь, - говорят в МВД.

По информации правоохранительных органов, 34-летний местный житель с 58-летним знакомым ехали на тракторе к береговой линии Братского водохранилища. За рулем был тот, что старше. Второй мужчина же решил забраться на крышу трактора, отмечают правоохранители.

Как итог, он не удержался, упал на сцепное устройство позади трактора. От полученных травм мужчина скончался до приезда скорой.

Позднее также стало известно, что водитель трактора был пьян.

В отношении водителя составлено несколько административных материалов. Теперь решается вопрос о заведении уголовного дела.