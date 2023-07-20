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НовостиОбщество20 июля 2023 6:29

Поздравляем с днем рождения мэра Черемховского района Сергея Марача

Источник:kp.ru
Поздравляем с днем рождения мэра Черемховского района Сергея Марача

Поздравляем с днем рождения мэра Черемховского района Сергея Марача

Фото: Пресс-служба правительства Иркутской области

Сегодня, 20 июля день рождения отмечает глава Черемховского района Сергей Марач.

От всей души поздравляем Вас, Сергей Владимирович, с этим замечательным праздником. За долгие годы плодотворной работы Вы зарекомендовали себя как опытный руководитель и талантливый организатор. Желаем успехов во всех начинаниях, здоровья, счастья, благополучия. Пусть этот замечательный день станет новой ступенью на пути к самым высоким достижениям!

С уважением, коллектив издательского дома «Комсомольская правда» в Иркутске.