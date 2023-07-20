Александр Ведерников проверил ход работ на “Иерусалимской горе”

В настоящий момент на “Иерусалимской горе” появилось уже несколько символических знаков. Фото: Законодательное Собрание Иркутской области

В Иркутске идут работы по установке памятных знаков в историко-мемориальном комплексе “Иерусалимская гора”. На месте побывали председатель Заксобрания Иркутской области Александр Ведерников и председатель комитета по социально-культурному законодательству Ирина Синцова.

Парламентарии высоко оценили важность такой работы.

- В первую очередь, это уважение к людям разных национальностей и вероисповеданий, которые, преодолевая трудности, строили и развивали Иркутск, - отметил Александр Ведерников, председатель Координационного межконфессионального совета при Законодательном Собрании Иркутской области. - В то же время, это потенциал для развития туризма, ведь многие кладбища – музеи под открытым небом, и это интересно жителям и гостям нашего региона. Историческую тему необходимо сделать привлекательной и для молодежи, используя возможности цифровых технологий, потому что знания о легендарных земляках позволяют сформировать чувство гордости и любви к малой родине и к Отечеству.

В настоящий момент на “Иерусалимской горе” появилось уже несколько символических знаков, посвященных разным вероисповеданиям, ведутся работы по благоустройству территории, депутаты областного парламента согласовывали выделение соответствующих субсидий на 2022 и 2023 годы. Вместе с мэром Иркутска Русланом Болотовым представители Заксобрания обсудили дальнейшие планы по преобразованию комплекса.

Также парламентарии обсудили дальнейший план работ по благоустройству с мэром Иркутска Русланом Болотовым и руководителями религиозных конфессий.