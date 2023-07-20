В Иркутске мужчина украл у пенсионерки сумку в отместку за замечание Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Полицейские задержали иркутянина, который отнял у пенсионерки сумку, чтобы «отомстить». Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по региону.

-В отделение полиции поступило сообщение от 70-летней женщины. Она рассказала, что сидела на лавочке, неизвестный выхватил ее сумку и скрылся. В сумке остались ключи от дома, ценные вещи и около пяти тысяч рублей, - говорят в полиции.

На месте происшествия полицейские изъяли улики и опросили свидетелей. Как итог, удалось задержать 31-летнего иркутянина.

Он рассказал, что прогуливался с женой. Пожилая женщина сделала ему замечание, так как он помял цветок во дворе. Тогда мужчина разозлился и решил отомстить - украсть сумку.

При этом он попросил жену прогуляться дальше, чтобы действие не происходило на ее глазах.