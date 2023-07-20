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НовостиОбщество20 июля 2023 7:50

На стройплощадке Иркутского суворовского военного училища работают более 1800 человек

Также задействованы 200 единиц техники
Елена СИНИЦА
На стройплощадке Иркутского суворовского военного училища работают более 1800 человек

На стройплощадке Иркутского суворовского военного училища работают более 1800 человек

Фото: Пресс-служба правительства Иркутской области

Строительство Иркутского суворовского военного училища ведется круглосуточно. Специалисты значительно нарастили мощности – сейчас на строительной площадке работают более 1800 человек и 200 единиц техники. Об этом сообщает пресс-служба правительства Иркутской области.

-Училище появится на историческом месте, поэтому проводится немало реставрационных работ. Темп хороший, работы идут на нескольких площадках одновременно. График соблюдается, - говорят в правительстве.

На сегодняшний день подрядчики провели усиление стен и монтаж перекрытий, обустроили кровлю, протянули инженерные сети. Сейчас идет внутренняя отделка помещений, оштукатуривание и покраска фасада.

Строительная готовность трехэтажного спального корпуса, который возводится с нуля, сейчас составляет 95%.

Срок открытия училища не изменился - 1 сентября 2023 года.