На стройплощадке Иркутского суворовского военного училища работают более 1800 человек Фото: Пресс-служба правительства Иркутской области

Строительство Иркутского суворовского военного училища ведется круглосуточно. Специалисты значительно нарастили мощности – сейчас на строительной площадке работают более 1800 человек и 200 единиц техники. Об этом сообщает пресс-служба правительства Иркутской области.

-Училище появится на историческом месте, поэтому проводится немало реставрационных работ. Темп хороший, работы идут на нескольких площадках одновременно. График соблюдается, - говорят в правительстве.

На сегодняшний день подрядчики провели усиление стен и монтаж перекрытий, обустроили кровлю, протянули инженерные сети. Сейчас идет внутренняя отделка помещений, оштукатуривание и покраска фасада.

Строительная готовность трехэтажного спального корпуса, который возводится с нуля, сейчас составляет 95%.

Срок открытия училища не изменился - 1 сентября 2023 года.